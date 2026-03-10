Roma dal Gladiatore a Bolle | la stagione estiva al Teatro dell’Opera

A Roma, il Teatro dell’Opera presenta una stagione estiva ricca di spettacoli, tra cui rappresentazioni dell’“Aida” e il ritorno di artisti come Bolle. La programmazione include anche performance di danza e concerti di musica sinfonico-corale, offrendo un calendario vario che spazia dai classici ai grandi eventi del cinema. La stagione si svolge nel cuore della capitale, attirando pubblico di diverse età e provenienze.

Roma, 10 marzo 2026 – Dall'Aida ai grandi capolavori del cinema, passando per la danza e la musica sinfonico-corale. È il cartellone estivo del Teatro dell'Opera di Roma, in programma dal 29 giugno al 31 luglio, al Circo Massimo. L'annuncio della stagione è stato dato oggi, in concomitanza con la nomina del nuovo direttore artistico dell'Opera di Roma Alessandro Galoppini. Cambio di sede dunque, mentre le Terme di Caracalla sono sottoposte a lavori di restauro. Al Circo Massimo la capienza sale a circa 6000 posti, con diverse novità. Il festival si caratterizza infatti come ampio e trasversale, pensato per dialogare con pubblici diversi,...