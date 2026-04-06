L'allenatore del Lecce ha parlato del giocatore Camarda, affermando di essere soddisfatto della sua presenza in squadra. Ha aggiunto che al momento sono contenti di averlo con loro, ma non ha fornito dettagli sulle decisioni future. Le sue parole sono state rilasciate durante una conferenza stampa, senza ulteriori precisazioni sui possibili sviluppi. La situazione rimane quindi aperta, in attesa di eventuali aggiornamenti.

Nel corso della conferenza stampa alla viglia del match contro l'Atalanta, Eusebio Di Francesco è tornato a parlare di Francesco Camarda. Il talento classe 2008, in prestito dal Milan, è pronto a rientrare in gruppo dopo il brutto infortunio alla spalla destra che lo ha tenuto ai box per oltre quattro mesi. Ecco, di seguito, le parole dell'allenatore del Lecce. "Camarda adesso si mette la sciarpa e tifa la squadra allo stadio, è venuto qui per stare al nostro fianco, ci è venuto a trovare all’allenamento. Siamo contenti di averlo con noi, poi vedremo per il futuro. Non ho sentito la frase di Ambrosini, ma se il Lecce fa certe scelte c’è un motivo, tutti dovrebbero farsi delle domande e non solo puntare il dito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Francesco sul futuro di Camarda: “Siamo contenti di averlo con noi, poi vedremo cosa succederà…”

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Francesco Emilio Borrelli. . facebook

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