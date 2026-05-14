Due marchi noti nel settore degli orologi collaborano quest'anno, creando un progetto congiunto che ha già attirato l’attenzione degli appassionati. La partnership unisce le competenze di entrambi, portando sul mercato un modello che combina elementi distintivi di ciascuno. La notizia è stata comunicata ufficialmente e ha suscitato discussioni tra gli esperti del settore, che attendono di vedere i dettagli del risultato finale. La collaborazione rappresenta un evento rilevante nel panorama degli orologi di alta gamma.

È come un cortocircuito, che resetta le regole del tempo. Il mercato dei segnatempo è avvisato, sabato 16 maggio sarà svelato AP×Swatch, la collaborazione che unisce Audemars Piguet e Swatch per Royal Pop, sintesi tra la reference senza tempo, Royal Oak, modello signature dal 1972, e i modelli POP degli anni Ottanta. Una mossa, che la famiglia Haye deve aver pensato con grande attenzione. Il progetto, infatti, arriva quattro anni dopo il successo planetario di MoonSwatch: lo Speedmaster rivisitato di Omega, che, stando alle Key Figures 2022 di Swatch Group, pubblicate a gennaio 2023 e unico dato disponibile a riguardo, ha venduto oltre un milione di pezzi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Audemars Piguet e Swatch insieme per la colab dell’anno

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