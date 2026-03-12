Nel 2028, la Lancia Ypsilon dovrebbe ricevere un restyling che, secondo le anticipazioni, potrebbe essere esclusivamente elettrico. Sebbene il nuovo modello non sia stato ancora presentato ufficialmente, le informazioni trapelate dal piano del marchio indicano una trasformazione importante. La casa automobilistica sta pianificando un aggiornamento che, sulla base delle indiscrezioni, sembrerebbe orientato verso una versione completamente a zero emissioni.

Il restyling della Lancia Ypsilon previsto intorno al 2028 non è ancora stato mostrato ufficialmente, ma dal piano del marchio e dalle informazioni disponibili si può capire abbastanza bene che direzione prenderà. 1? Diventerà solo elettrica. Il cambiamento più importante è tecnico: Dal 2028 la Ypsilon resterà solo in versione elettrica.. Le versioni ibride o benzina previste all’inizio della generazione (dal 2024) verranno eliminate con il restyling di metà carriera.. Questo perché il marchio Lancia ha deciso di vendere solo auto elettriche in Europa dal 2028. 2? Design: evoluzione dello stile “Pu+Ra”. La Ypsilon attuale (generazione lanciata nel 2024) è già molto diversa dalla vecchia: circa 4 metri di lunghezza. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

Nuova Lancia Ypsilon 2028: con il restyling sarà solo elettrica?

