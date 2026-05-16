Lampedusa sbarcati 55 migranti | tra loro anche una neonata morta di freddo
A Lampedusa, durante le operazioni di sbarco, sono stati fatti arrivare 55 migranti, tra cui una neonata che è deceduta poco dopo il trasferimento al Poliambulatorio. La neonata è morta di ipotermia, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie. Le operazioni di accoglienza sono state coordinate dalle forze dell’ordine e dai servizi di emergenza presenti sull’isola. La notizia ha suscitato attenzione sulla situazione dei migranti e sulle condizioni di salute all’arrivo.
Una neonata è morta di ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa, durante il trasferimento al Poliambulatorio. Alle 4.30 sono approdate su molo Favarolo 55 persone soccorse dalla motovedetta V1307 della guardia di finanza, originarie di Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. La piccola, in condizioni critiche, è stata trasferita con la madre al Poliambulatorio dove i medici ne hanno constatato il decesso. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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Migranti, neonata morta per ipotermia dopo sbarco a Lampedusa(Adnkronos) – Una neonata è morta per ipotermia subito dopo essere sbarcata a Lampedusa.