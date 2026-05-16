Lampedusa sbarcati 55 migranti | tra loro anche una neonata morta di freddo

A Lampedusa, durante le operazioni di sbarco, sono stati fatti arrivare 55 migranti, tra cui una neonata che è deceduta poco dopo il trasferimento al Poliambulatorio. La neonata è morta di ipotermia, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie. Le operazioni di accoglienza sono state coordinate dalle forze dell’ordine e dai servizi di emergenza presenti sull’isola. La notizia ha suscitato attenzione sulla situazione dei migranti e sulle condizioni di salute all’arrivo.

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