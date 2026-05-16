Migranti neonata morta per ipotermia dopo sbarco a Lampedusa
Una neonata è deceduta per ipotermia poche ore dopo lo sbarco a Lampedusa. La piccola, accompagnata dalla madre, è stata portata al Poliambulatorio dell’isola dopo essere stata soccorsa insieme ad altre 54 persone da una motovedetta della Guardia di finanza. La neonata, arrivata con il gruppo, ha perso la vita durante il trasporto verso la struttura sanitaria. La notizia ha suscitato attenzione sull’accoglienza e le condizioni di salute dei migranti arrivati sull’isola.
(Adnkronos) – Una neonata è morta per ipotermia subito dopo essere sbarcata a Lampedusa. La piccola, arrivata sull'isola con una motovedetta della Guardia di finanza che ha soccorso 55 persone, è stata immediatamente portata, insieme alla mamma, al Poliambulatorio ma è morta durante il trasporto. I medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. I 55 migranti soccorsi, tra cui 7 donne e 6 minori, provengono dal Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. —[email protected] (Web Info) . 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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