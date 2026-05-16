Migranti neonata morta per ipotermia dopo sbarco a Lampedusa

Una neonata è deceduta per ipotermia poche ore dopo lo sbarco a Lampedusa. La piccola, accompagnata dalla madre, è stata portata al Poliambulatorio dell’isola dopo essere stata soccorsa insieme ad altre 54 persone da una motovedetta della Guardia di finanza. La neonata, arrivata con il gruppo, ha perso la vita durante il trasporto verso la struttura sanitaria. La notizia ha suscitato attenzione sull’accoglienza e le condizioni di salute dei migranti arrivati sull’isola.

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