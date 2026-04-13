In fuga da guerra e aggressioni Tra i migranti sbarcati in porto anche una neonata di due mesi

Nel porto spezzino, sono sbarcate ieri mattina 71 persone soccorse mercoledì dalla nave di Emergency. Tra di loro, una neonata di appena due mesi. I migranti, provenienti da zone di conflitto, erano in fuga da guerre e violenze. L’arrivo si è svolto senza incidenti, e tutte le persone sono state trasferite sulle banchine per le procedure di accoglienza. La nave aveva preso a bordo i migranti durante un'operazione di salvataggio in mare.

Il viaggio della speranza ha toccato terra, ancora una volta, sulla banchina del porto spezzino. Sono sbarcate ieri mattina le 71 persone messe in salvo mercoledì dalla nave Life Support di Emergency. Tra queste una donna incinta e una neonata di due mesi. Erano a bordo di un gommone individuato nelle acque internazionali della zona libica. Dopo giorni di viaggio ieri mattina hanno trovato ad accoglierli la macchina dei soccorsi coordinata dalla Prefettura e composta dai volontari della Croce Rossa Italiana, Protezione civile e Caritas oltre alle forze dell’ordine. A bordo dell’imbarcazione 71 migranti, di cui 11 minori non accompagnati e alcuni nuclei familiari, provenienti da Mali, Costa d’Avorio, Camerun, Burkina Faso, Ciad e Guinea Konakry.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In fuga da guerra e aggressioni. Tra i migranti sbarcati in porto anche una neonata di due mesi Neonata di 7 mesi uccisa da un proiettile vagante a New York durante una sparatoria tra gangUna tragedia scuote profondamente New York, dove una neonata di sette mesi ha perso la vita dopo essere stata colpita da un proiettile vagante... Rapì una neonata di pochi mesi da una clinica a Cosenza: Rosa Vespa condannata a 5 anni e 4 mesi per sequestro di personaLa Procura di Cosenza aveva chiesto 8 anni di reclusione per sequestro di persona.