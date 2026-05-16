L' Aida cantata all' Auditorium di Roma dai bambini della scuola Salzano di Latina

I bambini della scuola Salzano di Latina hanno interpretato l'Aida di Giuseppe Verdi sul palco dell'Auditorium della Conciliazione di Roma. La rappresentazione si è svolta di fronte a un pubblico presente in sala, con i giovani cantanti che hanno portato in scena l'opera, coinvolgendo gli spettatori con le loro voci e la loro presenza scenica. La performance ha coinvolto il coro di giovanissimi e ha visto anche la partecipazione di alcuni musicisti sul palco.

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