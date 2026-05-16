L' Aida cantata all' Auditorium di Roma dai bambini della scuola Salzano di Latina
I bambini della scuola Salzano di Latina hanno interpretato l'Aida di Giuseppe Verdi sul palco dell'Auditorium della Conciliazione di Roma. La rappresentazione si è svolta di fronte a un pubblico presente in sala, con i giovani cantanti che hanno portato in scena l'opera, coinvolgendo gli spettatori con le loro voci e la loro presenza scenica. La performance ha coinvolto il coro di giovanissimi e ha visto anche la partecipazione di alcuni musicisti sul palco.
Sul palco dell'Auditorium della Conciliazione di Roma a cantare l'Aida, il capolavoro di Giuseppe Verdi. Un'esperienza straordinaria che ha coinvolto circa 150 alunni della scuola primaria "Madre Giulia Salzano" di Latina, nel giorno della manifestazione conclusiva del progetto “Europa In Canto”. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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