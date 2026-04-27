Aida di Scuola InCanto accende il Filarmonico con le voci dei piccoli

Il 21 e 22 aprile, il teatro Filarmonico ha ospitato le giovani voci di Aida, uno spettacolo promosso da Scuola InCanto. Quasi 100 bambini e ragazzi hanno partecipato alle prove e alle esibizioni, calpestando il palco di uno dei teatri più prestigiosi della città. Le due mattinate sono state caratterizzate da momenti di grande entusiasmo e concentrazione, con i giovani artisti che hanno mostrato il risultato delle loro esercitazioni.

L’emozione di calcare uno dei palcoscenici più prestigiosi della città ha trasformato le mattinate del 21 e 22 aprile in un momento magico per quasi 1.500 studenti. Il Teatro Filarmonico ha infatti ospitato le fasi conclusive di Scuola InCanto, un innovativo percorso didattico che mira a.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Musica, festa e solidarietà: il Carnevale accende il Nicolini con le voci del Placentia Gospel ChoirUn repertorio che ha spaziato tra tradizione e gospel contemporaneo, durante la serata sono stati raccolti fondi per il restyling della sala parto... Memoteca comunale, le voci della 90enne Ada che ricorda la scuola fascista e del decano dei pediatriSul filo della memoria prosegue il progetto della Memoteca comunale, i cesenati nati negli anni ’30 del 900 si raccontano Tante storie, tanti volti e... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Aida di Scuola InCanto accende il Filarmonico con le voci dei piccoli; Scuola Incanto. Al Filarmonico bambine e bambini protagonisti dell’opera lirica; Operaincanto, le scuole veronesi cantano Aida al Filarmonico; Bambini in scena: il Filarmonico si riempie di voci. I.C. Perna - Alighieri di Avellino. . EuropaInCanto ScuolaInCanto AIDA 2026 - facebook.com facebook