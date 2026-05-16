Lago Trasimeno la bellezza del cigno nel nido si scontra con il degrado e la violenza

Sul lago Trasimeno, lungo le rive di Torricella del Lago, si trovano zone dove la bellezza naturale si scontra con il degrado causato dall’intervento umano. La presenza di un nido di cigno in un ambiente che mostra segni di abbandono e di violenza evidenzia questa contrapposizione. La darsena locale si presenta come un esempio di come i luoghi di grande richiamo naturale possano essere influenzati da problematiche legate alla gestione e alla tutela del territorio.

C’è una sottile linea che separa lo spettacolo della natura dal degrado prodotto dall’uomo. E la darsena di Torricella del Lago, sulle rive del Trasimeno, è il luogo in cui questo confine si è fatto visibile.Da un lato, l’incanto: un maestoso cigno ha scelto la riva per costruire il proprio nido. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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