Siringhe e degrado fuori dall’asilo nido la mamma | Paura che mio figlio si punga con un ago FOTO

Siringhe, fazzoletti macchiati di sangue e un uomo accasciato a pochi metri dall’ingresso di un asilo nido. Succede al nido Gallo Cristallo in via delle Case Nuove, a pochi passi da Ponte a Greve, dove una madre denuncia da tempo condizioni di degrado nell’area circostante. “È dal 2023 che.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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