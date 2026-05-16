Lady Estey vince ai World Superyacht | il capolavoro di Benetti

Durante i World Superyacht Show, è stato annunciato il successo del superyacht Oasis Deck, progettato da Benetti. La nave ha attirato l’attenzione per il suo design innovativo, in particolare la zona poppa, che presenta soluzioni funzionali e estetiche rivoluzionarie. All’interno, gli arredi e i dettagli richiamano lo stile degli anni ’20, con elementi che richiamano il film Grande Gatsby. La yacht si distingue anche per le tecnologie utilizzate e i materiali di alta qualità impiegati nella costruzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come ha fatto l'Oasis Deck a rivoluzionare il design della poppa?. Quali dettagli in stile Grande Gatsby nasconde l'interno firmato Sinot?. Perché il ponte superiore è stato progettato solo per l'armatore?. Come influenzerà questo nuovo standard i futuri progetti di Benetti?.? In Breve Design esterno firmato RWD con Oasis Deck da 190 metri quadrati.. Interni curati da Sinot Architecture & Design in stile Grande Gatsby.. Successo precedente ottenuto a Singapore con gli Yacht Style Awards 2026.. Area benessere con sauna e bagno turco in marmo Crystal Blu.. Il superyacht Lady Estey di 67 metri ha conquistato la 21ª edizione dei World Superyacht Awards nella categoria dedicata alle imbarcazioni tra i 500 e i 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lady Estey vince ai World Superyacht: il capolavoro di Benetti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Benetti trionfa ai World Superyacht con Lady EsteyIl panorama nautico internazionale incorona Lady Estey: il 67 metri firmato Benetti ha vinto la 21ª edizione dei World Superyacht Awards, categoria... Doppio premio per Cantiere delle Marche ai World Superyacht Awards 2026, considerati gli Oscar dell'industria nautica mondialeANCONA - Venezia ha fatto da cornice, ma il protagonista è il territorio marchigiano.