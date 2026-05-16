Benetti trionfa ai World Superyacht con Lady Estey

Una imbarcazione lunga 67 metri, costruita da un cantiere nautico italiano, si è aggiudicata il premio nella categoria tra i 500 e i 1.000 metri ai World Superyacht Awards, giunti alla loro 21ª edizione. L'evento si svolge annualmente per riconoscere le eccellenze nel settore dei superyacht. La vittoria rappresenta un riconoscimento per il progetto e la realizzazione di questa unità, che ha ricevuto il massimo riconoscimento tra le imbarcazioni candidate in questa categoria.

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