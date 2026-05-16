Benetti trionfa ai World Superyacht con Lady Estey
Una imbarcazione lunga 67 metri, costruita da un cantiere nautico italiano, si è aggiudicata il premio nella categoria tra i 500 e i 1.000 metri ai World Superyacht Awards, giunti alla loro 21ª edizione. L'evento si svolge annualmente per riconoscere le eccellenze nel settore dei superyacht. La vittoria rappresenta un riconoscimento per il progetto e la realizzazione di questa unità, che ha ricevuto il massimo riconoscimento tra le imbarcazioni candidate in questa categoria.
Il panorama nautico internazionale incorona Lady Estey: il 67 metri firmato Benetti ha vinto la 21ª edizione dei World Superyacht Awards, categoria 500-1.499 GT. La giuria ha premiato l’imbarcazione per l’eccezionale qualità costruttiva e la capacità del cantiere di tradurre la visione dell’armatore in un’opera tailor-made di assoluta precisione. Firmato dallo studio RWD, il design esterno si distingue per l’equilibrio architettonico e l’ormai iconico Oasis Deck. Grazie alle ali laterali apribili, la poppa si trasforma in una ’beach area’ di 190 metri quadrati a diretto contatto con il mare. Gli interni, curati da Sinot Architecture & Design, omaggiano lo stile “Grande Gatsby” in chiave contemporanea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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