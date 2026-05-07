Doppio premio per Cantiere delle Marche ai World Superyacht Awards 2026 considerati gli Oscar dell' industria nautica mondiale

Venezia ha ospitato i World Superyacht Awards 2026, considerati tra i riconoscimenti più prestigiosi nel settore nautico mondiale. Durante la cerimonia, il Cantiere delle Marche ha ottenuto due Neptune Award nelle categorie relative al Darwin 102 MY. La premiazione ha visto la partecipazione di diversi protagonisti dell’industria nautica internazionale, con il cantiere marchigiano che ha conquistato due riconoscimenti.

ANCONA - Venezia ha fatto da cornice, ma il protagonista è il territorio marchigiano. Ai World Superyacht Awards 2026, considerati gli Oscar dell'industria nautica mondiale, Cantiere delle Marche ha conquistato ben due Neptune Award nelle rispettive categorie di riferimento: il Darwin 102 MY.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Industria nautica. La Sardegna scommette sui superyachtSARDEGNA DESTINAZIONE turistica internazionale di eccellenza, ma anche hub mediterraneo proiettato al futuro della nautica e dell’aeronautica. Materiali esotici e tanta tecnologia. Il Cantiere delle Marche vara il Deep Blue 115 Octopus: "Un pocket gentleman’s superyacht"Cantiere delle Marche amplia il proprio portafoglio di explorer yacht con il varo del 35 metri Deep Blue 115 Octopus, un’evoluzione della linea Deep... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Doppia vittoria per Baglietto ai World Superyacht Awards 2026; Megayacht, doppio premio per Benetti; Doppio riconoscimento per Baglietto ai World Superyacht Awards 2026 a Venezia; World Superyacht Awards 2026: tanta Italia tra i vincitori. Doppio riconoscimento per Benetti con Lady Estey premiata a Venezia e SingaporePremiato il nuovo B.Now 67M con Oasis Deck, espressione della maestria di Benetti nella lavorazione dell’acciaio e della sua capacità di personalizzazione ... pressmare.it Baglietto conquista un doppio riconoscimento ai World Superyacht Awards 2026Baglietto si aggiudica un prestigioso doppio riconoscimento ai World Superyacht Awards di quest’anno, svoltisi nel fine settimana nella suggestiva cornice dell’Arsenale di Venezia ... pressmare.it Riva 112’ Dolcevita brilla ai World Superyacht Awards 2026: stile iconico e innovazione conquistano ancora la scena internazionale! #Riva #Superyacht #WorldSuperyachtAwards #LuxuryYachting #Design - facebook.com facebook