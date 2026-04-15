Ladri a Caggiano rubato un furgone | si indaga

Nella notte a Caggiano, intorno alle 4, tre persone travisate hanno rubato un furgone in via Mattine. Dopo il furto, hanno cercato di forzare i depositi di alcune abitazioni vicine nel tentativo di sottrarre attrezzi da lavoro. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto per chiarire i dettagli dell’episodio.

Furto nella notte a Caggiano. Intorno alle 4 di questa mattina, in via Mattine, tre individui con il volto travisato hanno rubato un furgone di proprietà di un'azienda locale e hanno successivamente tentato di forzare i depositi di alcune abitazioni limitrofe per sottrarre attrezzi da lavoro. I.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

Ritrovato il furgone rubato alla Caritas. Abbandonato dai ladri in un parcheggioSi è concluso nel migliore dei modi, e in tempi celeri, il brutto episodio che ha tenuto col fiato sospeso la Caritas diocesana e la comunità...

Furgone di onoranze funebri in fiamme: si indaga su incendio dolosoTempo di lettura: < 1 minutoUn furgone appartenente a un’impresa di onoranze funebri è stato completamente distrutto da un incendio divampato nella...