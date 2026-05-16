La comunicazione di una separazione tra l’allenatore e la squadra biancoverde segna la fine di un periodo di lavoro e di cambiamenti. La decisione arriva dopo un percorso iniziato con obiettivi specifici e si inserisce in un momento cruciale della stagione. La squadra si trova ora di fronte a nuove sfide che richiedono risposte immediate. La situazione crea attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che attendono sviluppi futuri.

Tempo di lettura: 3 minuti La separazione tra Davide Ballardini e l’ Avellino chiude una fase importante della stagione biancoverde, forse anche più di quanto raccontino i numeri. Perché in pochi mesi l’allenatore è riuscito a dare alla squadra qualcosa che negli ultimi anni era mancato spesso: equilibrio. In conferenza stampa il tecnico ha spiegato la sua scelta senza creare polemiche o tensioni. Nessun problema con la società, nessuna rottura improvvisa. Semplicemente la voglia di tornare a giocarsi una possibilità in Serie A, il livello in cui ha costruito gran parte della sua carriera. Una scelta personale, quindi, che però inevitabilmente lascia un vuoto importante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’addio di Ballardini apre la vera prova del progetto Avellino

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