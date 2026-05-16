Aiello dopo l’addio di Ballardini | Avellino avanti con ambizione

Dopo l’addio di Davide Ballardini, la dirigenza dell’Avellino ha iniziato a pianificare le prossime mosse per la squadra. L’obiettivo è mantenere un approccio ambizioso, anche se ancora non sono stati annunciati i dettagli sulle strategie da adottare. La società si sta concentrando sulla definizione del nuovo staff tecnico e sulla possibilità di rafforzare la rosa in vista delle prossime partite. La situazione resta in evoluzione mentre si cerca di garantire continuità e stabilità.

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Tempo di lettura: 2 minuti Dopo l’addio di Davide Ballardini, in casa Avellino è tempo di programmare il futuro. A prendere la parola è stato il direttore sportivo Mario Aiello, che in conferenza stampa ha ribadito la volontà della società di proseguire il proprio percorso senza stravolgimenti, nonostante il cambio in panchina. Le dichiarazioni del dirigente arrivano proprio all’indomani delle parole di Ballardini e rappresentano una risposta chiara sulle intenzioni del club. “Il progetto Avellino prescinde dalle figure”, ha spiegato Aiello, sottolineando come la società voglia dare continuità al lavoro impostato negli ultimi mesi. “Quando non si creano i presupposti si volta pagina, ma nulla cambia rispetto agli obiettivi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aiello dopo l’addio di Ballardini: “Avellino, avanti con ambizione” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Avellino, reset dopo Genova: Ballardini chiede più ferociaTempo di lettura: 2 minutiDopo tre giorni di meritato riposo, l’Avellino è pronto a rimettere in moto la macchina in vista del prossimo impegno di... Leggi anche: Montanari non molla il San Marino: "Vado avanti con ambizione" Addio al prof Eugenio Aiello, volto dell’Alberghiero di Vibo: ha formato generazioni di professionisti del turismoIl docente si è spento all’Ospedale di Arezzo dopo una lunga malattia. Per anni è stato tra i protagonisti della crescita dell’Istituto professionale, contribuendo alla formazione di chef, direttori d ... ilvibonese.it