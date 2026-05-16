Ballardini addio all’Avellino | Voglio tornare in Serie A

Durante una riunione notturna al ristorante Bel Sito, il tecnico ha annunciato le sue dimissioni dall’Avellino. La decisione è stata comunicata poche ore dopo la conclusione dei playoff, senza ulteriori dettagli sulle ragioni di questa scelta. Ballardini ha espresso il desiderio di tornare in Serie A, senza però specificare i piani futuri o le motivazioni che lo hanno portato a lasciare la squadra. La notizia ha suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

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