Ballardini addio all’Avellino | Voglio tornare in Serie A
Durante una riunione notturna al ristorante Bel Sito, il tecnico ha annunciato le sue dimissioni dall’Avellino. La decisione è stata comunicata poche ore dopo la conclusione dei playoff, senza ulteriori dettagli sulle ragioni di questa scelta. Ballardini ha espresso il desiderio di tornare in Serie A, senza però specificare i piani futuri o le motivazioni che lo hanno portato a lasciare la squadra. La notizia ha suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.
? Domande chiave Cosa è successo durante l'incontro notturno al Bel Sito? Perché la decisione di Ballardini è arrivata proprio dopo i playoff? Chi sostituirà il tecnico per valorizzare i calciatori rimasti in rosa? Come cambierà la gestione della squadra con la nuova strategia societaria??? In Breve Decisione presa dopo colloquio con D'Agostino e figlio Giovanni presso il Bel Sito. Ballardini è arrivato in Irpinia lo scorso 17 febbraio per gestire i playoff. La rosa per la prossima sta . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Ballardini: Vado via perchè voglio la serie A
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