Studente ucciso a scuola consegnata la pagella alla famiglia Frassinetti | Onorare Aba significa diffondere rispetto e rendere la scuola sicura

Oggi all’istituto Chiodo alla Spezia è stata consegnata simbolicamente la pagella alla famiglia di Abanoub, lo studente ucciso da un compagno di scuola con un coltello due mesi fa. La dirigente scolastica ha commentato che onorare Aba significa promuovere rispetto e garantire un ambiente scolastico più sicuro. La cerimonia si è svolta in presenza della famiglia e di alcuni rappresentanti della scuola.

“Oggi all’istituto Chiodo alla Spezia c’è stata la consegna simbolica della pagella alla famiglia di Abanoub, studente ucciso da un compagno di scuola con una coltellata due mesi fa. È stato un gesto di grande valore umano e civile che commuove e interroga tutti noi”. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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