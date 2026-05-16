’L’acqua coltiva la pace’ eventi tra divulgazione e partecipazione

Da ilrestodelcarlino.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in programma diversi eventi dedicati alla gestione dell’acqua, che includono visite guidate, attività educative e incontri all’aperto. Si tratta di occasioni per approfondire il ruolo dell’acqua nella sicurezza idraulica e nella tutela dell’ambiente, con un’attenzione particolare allo sviluppo sostenibile. Le iniziative coinvolgono il pubblico attraverso momenti di divulgazione e partecipazione attiva, offrendo strumenti e informazioni su come l’acqua influisce sulla vita quotidiana e sulla tutela del territorio.

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Momenti di approfondimento, visite guidate, eventi all’aria aperta e attività educative per raccontare il ruolo strategico della gestione dell’acqua nella sicurezza idraulica, nella tutela ambientale e nello sviluppo sostenibile. È ricco il calendario di eventi che il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (ente di diritto pubblico la cui sede centrale è a Lugo in piazza Savonarola), aderendo alla Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione promossa da Anbi, organizza fino al 24 maggio. Lunedì 18, a Lugo nella Sala Archivio Consorzio di Bonifica (via Manfredi 32), si terrà un incontro con il meteorologo Pierluigi Randi,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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