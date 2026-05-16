’L’acqua coltiva la pace’ eventi tra divulgazione e partecipazione

Sono in programma diversi eventi dedicati alla gestione dell’acqua, che includono visite guidate, attività educative e incontri all’aperto. Si tratta di occasioni per approfondire il ruolo dell’acqua nella sicurezza idraulica e nella tutela dell’ambiente, con un’attenzione particolare allo sviluppo sostenibile. Le iniziative coinvolgono il pubblico attraverso momenti di divulgazione e partecipazione attiva, offrendo strumenti e informazioni su come l’acqua influisce sulla vita quotidiana e sulla tutela del territorio.

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