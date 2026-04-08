Nel pomeriggio di oggi si è svolta una conferenza stampa per presentare il programma dei festeggiamenti in onore della Madonna della Pace, compatrona di Giugliano, previsti nel 2026. Durante l’incontro sono stati annunciati gli eventi principali e lo slogan scelto, “È qui, è pace”. Il calendario include celebrazioni religiose, processioni e iniziative pubbliche che coinvolgeranno la comunità locale.

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi la conferenza stampa di presentazione dei solenni festeggiamenti in onore della Madonna della Pace, compatrona di Giugliano. Un appuntamento importante che segna l’avvio delle celebrazioni tra fede, tradizione e iniziative per la comunità. Lo slogan scelto per quest’anno è “È qui, è pace”, un messaggio simbolico che richiama il valore spirituale e identitario della festa per l’intera città. Tra i punti centrali emersi, il progetto di restauro della cappella della Madonna della Pace. “Uno degli obiettivi è restaurare la cappella, dove ci sono diverse lesioni – ha dichiarato don Luigi Pugliese –. È un impegno che portiamo avanti da 2-3 anni e che il nuovo priore ha ulteriormente rafforzato”. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Madonna della Pace 2026, presentato il calendario degli eventi: “È qui, è pace” lo slogan scelto

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