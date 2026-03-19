Casalpusterlengo festeggia 50 anni di Città tra cultura musica e partecipazione | tutti gli eventi in programma

Casalpusterlengo celebra i suoi 50 anni di Città con una serie di eventi che coinvolgono musica, cultura e partecipazione pubblica. La manifestazione si svolge nel corso dell’anno e include diverse iniziative pensate per coinvolgere cittadini di tutte le età. La città si prepara a vivere un anno ricco di appuntamenti, senza perdere di vista l’obiettivo di rendere questa ricorrenza memorabile.

Casalpusterlengo (Lodi), 19 marzo 2026 – Un anno speciale, da rendere “indimenticabile”, attraverso cultura, musica e partecipazione. È questo lo spirito con cui l’amministrazione comunale ha presentato, in sala consiliare a Casalpusterlengo, il calendario di iniziative per celebrare i 50 anni dal riconoscimento del titolo di città, avvenuto nel 1975 con decreto del Presidente della Repubblica e divenuto operativo nel 1976. All’incontro erano presenti il sindaco Elia Delmiglio, il direttore del teatro Andrea Ragosta, con il collaboratore Alessio Zamproni, il consigliere Francesco Pesatori e Paola Citterio dell’ufficio cultura. «Come amministrazione comunale abbiamo il sogno di vedere questa annualità arricchita da diversi momenti che dovranno diventare indimenticabili», è stato sottolineato dal sindaco, durante la presentazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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