Lacma la sublime angoscia dell’arte degenerata

Lacma racconta una storia lunga più di un secolo legata a un percorso familiare e artistico. Da un secolo, questa vicenda coinvolge opere d’arte e vicende legali legate all’uso e alla gestione di un patrimonio culturale. La narrazione si intreccia con momenti di tensione e di confronto con il mondo dell’arte, portando alla luce temi legati alla definizione di arte degenerata e alle controversie che ne sono scaturite. La storia si sviluppa attraverso eventi e decisioni che hanno segnato il corso di questa vicenda.

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Musei Oltre cento opere dell'espressionismo tedesco sono stati donati dalla famiglia del gallerista Otto Kallis al Lacma di Los Angeles, la cui nuova sede sta per essere inaugurata È stata una strada, un’avventura di una famiglia durata ormai più di un secolo. E oggi, dopo ormai 100 anni, certe storie riescono a parlarci ed emozionarci anche solo dalle sale di un museo. Non è un caso che, proprio l’opera di Schiele, oltre a focalizzarsi sull’utilizzo di colori forti e accesi, si era servita anche del disegno con linee nervose, nette ed espressive, per raccontare l’angoscia e il terrore vissuti durante e dopo l’uscita da una prima guerra mondiale terribilmente cruenta. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Lacma, la sublime angoscia dell’«arte degenerata» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento I roghi di libri e “mostra dell’arte degenerata”Giovedì 14 maggio 2026 alle ore 17:30 presso la sala San Luca dell'Abbazia di Santa Giustina (ingresso dietro alla basilica, Via Giuseppe Ferrari... Leggi anche: Al Piccolo Teatro "La grande paura di Hitler. Processo all'arte degenerata"