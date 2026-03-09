Al Piccolo Teatro La grande paura di Hitler Processo all' arte degenerata
Martedì 10 marzo, alle 17 e alle 21.15, il Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) ospita la rassegna
C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Martedì 10 marzo alle ore 17 e alle ore 21.15 la rassegna "La Grande Arte al Cinema" al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) patrocinata dal comune di Padova propone il documentario "La grande paura di Hitler. Processo all'arte degenerata". Regia: Simona Risi - Soggetto: Didi Gnocchi. Apertura biglietteria mezz'ora prima di ciascuna proiezione (ingresso euro 8, ridotti euro 7, associati euro 6). Il documentario “La grande paura di Hitler” si apre con la vicenda esemplare di una pittrice tedesca, l’espressionista Elfriede Wächtler, all’epoca famosa quanto i suoi colleghi uomini. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
