I roghi di libri e mostra dell’arte degenerata
Giovedì 14 maggio 2026 alle 17:30 si terrà una conferenza presso la sala San Luca dell'Abbazia di Santa Giustina, situata in Via Giuseppe Ferrari 2A. L'evento è promosso dall’associazione San Daniele APS e avrà come tema i roghi di libri e la “Mostra dell’Arte degenerata”. L’ingresso è previsto dietro alla basilica. La conferenza si concentrerà su eventi storici legati a queste due vicende.
Giovedì 14 maggio 2026 alle ore 17:30 presso la sala San Luca dell'Abbazia di Santa Giustina (ingresso dietro alla basilica, Via Giuseppe Ferrari 2A), l’associazione San Daniele APS propone la conferenza dal titolo: I roghi di libri e “Mostra dell’Arte degenerata”. Relatore: prof. Armando.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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