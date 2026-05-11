I roghi di libri e mostra dell’arte degenerata

Giovedì 14 maggio 2026 alle 17:30 si terrà una conferenza presso la sala San Luca dell'Abbazia di Santa Giustina, situata in Via Giuseppe Ferrari 2A. L'evento è promosso dall’associazione San Daniele APS e avrà come tema i roghi di libri e la “Mostra dell’Arte degenerata”. L’ingresso è previsto dietro alla basilica. La conferenza si concentrerà su eventi storici legati a queste due vicende.

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