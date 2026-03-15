Falsi di lusso nel Napoletano | sequestrati 25mila articoli tra Gucci e Rolex

Nel Napoletano, le forze dell'ordine hanno sequestrato circa 25.000 articoli contraffatti tra marchi di lusso come Gucci e Rolex. È stato inoltre scoperto un showroom di abbigliamento illegale a San Giorgio a Cremano, dove venivano stoccati e venduti prodotti falsificati. L'operazione ha portato al sequestro di merce e al fermo delle attività illecite.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 6 febbraio 2026, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno portato a termine un’importante operazione contro la contraffazione a San Giorgio a Cremano, scoprendo un vasto showroom dedicato alla vendita di articoli falsificati. Durante l’intervento, sono stati sequestrati oltre 25.000 capi di abbigliamento e accessori falsi. L’operazione rientra in un’iniziativa più ampia volta a tutelare il Made in Italy e a combattere il fenomeno della contraffazione che danneggia l’economia e l’immagine del nostro paese. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Falsi di lusso nel Napoletano: sequestrati 25mila articoli tra Gucci e Rolex. Articoli correlati Scoperte le truffe: il centro commerciale dei falsi di lusso tra Rolex e CartierScoperte le truffe: il centro commerciale dei falsi di lusso tra Rolex e Cartier"> Operazione della Guardia di Finanza: 25mila Prodotti Contraffatti... Crans Montana, la resa dei conti. Sequestrati ai Moretti beni di lusso: Rolex, Bentley e PorscheI proprietari del Constellation di Crans-Montana sono sempre più messi alle strette. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Falsi di lusso nel Napoletano... Temi più discussi: Cartier e Louis Vuitton falsi, il tesoro nascosto tra i capannoni di Roma sud-ovest; Maxi sequestro di merce contraffatta a Roma: 15mila prodotti falsi dei marchi di lusso scoperti dalla Guardia di Finanza; BASSANO DEL GRAPPA | FALSI MARCHI DI LUSSO, COPPIA CONDANNATA; Lo showroom del falso d'autore | VIDEO. Scoperte le truffe: il centro commerciale dei falsi di lusso tra Rolex e CartierSabato 14 marzo 2026, San Giorgio a Cremano. Un’operazione della Guardia di Finanza ha rivelato una rete sofisticata di distribuzione di prodotti contraffatti. Gli agenti hanno sequestrato 25mila arti ... napolipiu.com Falsi di lusso in hotel. Scoperto deposito di borse ’tarocche’Anziché la camera di un albergo, sembrava la vetrina di una boutique di lusso. Agli agenti della polizia locale di Rimini, intervenuti per un controllo in un hotel di Marina centro, è bastato poco per ... ilrestodelcarlino.it Nel locale, esteso per circa 530 metri quadrati, erano esposti 25mila capi di abbigliamento e accessori con i marchi falsi di circa 40 griffe internazionali. Quattro persone sono state denunciate facebook Ravenna, sospesi per dieci mesi tre medici indagati per i falsi certificati: ad altri cinque è stato vietato di certificare x.com