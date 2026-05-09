Nella zona del Macrolotto 1 a Prato, la Guardia di finanza ha sequestrato circa 60.000 articoli falsi, tra accessori e tessuti contraffatti di marchi noti. Durante l’operazione, è stato denunciato il titolare di nazionalità cinese. Il blitz si è concentrato in via Traversa del Crocifisso, dove sono stati trovati e sequestrati numerosi prodotti illegali. L’intervento fa parte di un’attività di contrasto alla contraffazione nel settore tessile.

La Guardia di finanza ha eseguito un altro maxi sequestro al Macrolotto 1, in via Traversa del Crocifisso a Prato, dove hanno trovato migliaia di accessori e tessuti contraffatti. Nel corso del controllo, i finanzieri hanno sequestrato circa 60mila articoli, tra cui principalmente spille e fibbie, oltre a 5mila metri di stoffa che riportavano il logo di Gucci riprodotto illegalmente. Secondo il Corriere fiorentino, il titolare dell’attività finita nel mirino delle forze dell’ordine è un cittadino cinese 57enne, originario di Wenzhou. L’uomo è stato denunciato con l’accusa di commercio e introduzione di prodotti con segni falsificati. Prato, maxi sequestro dei finanzieri al macrolotto: sequestrati 60mila articoli e stoffe Gucci false.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Prato, sequestrati 60mila articoli falsi e stoffe contraffatte di Gucci: denunciato il titolare cinese

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