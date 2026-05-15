Mauro Pedone candidato sindaco a Cividate al Piano | La nostra priorità è la sicurezza

A Cividate al Piano si avvicinano le elezioni comunali, previste per il 24 e il 25 maggio. Due le liste in corsa: una è “Prima Cividate”, con Mauro Pedone candidato sindaco, mentre l’altra è “Insieme si può”, con Nicola Moioli a guidarla. Mauro Pedone ha dichiarato che la sicurezza rappresenta la priorità del suo programma elettorale. Le campagne elettorali sono in corso, con incontri pubblici e confronti tra i candidati.

Si avvicinano le elezioni amministrative a Cividate al Piano. Alle comunali del 24 e 25 maggio sono due le liste in campo: da una parte “Prima Cividate”, che punta sul candidato sindaco Mauro Pedone e dall’altra “Insieme si può”, guidata dal candidato sindaco Nicola Moioli. INTERVISTA AL CANDIDATO SINDACO MAURO PEDONE – “PRIMA CIVIDATE”. Perché ha deciso di candidarsi? Il motivo della candidatura è essenzialmente dettato dalla volontà di riportare nuova linfa nel tessuto sociale della comunità, che da diversi anni avverte uno stato di smarrimento e disagio. Quali sono le sue priorità per il Paese? Le priorità riguardano il ripristino della sicurezza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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