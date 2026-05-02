Nel nostro paese, il Centro politico è stato storicamente associato all’impegno dei cattolici, una presenza che ha caratterizzato molte decadi di vita politica italiana. La figura di riferimento per questa area è spesso stata quella dei leader e degli statisti della Democrazia Cristiana, che hanno determinato l’identità e le scelte del centro. La relazione tra cattolici e politica di centro ha rappresentato un elemento distintivo e centrale nel panorama politico nazionale.

Il Centro, o meglio “la politica di centro” per dirla con i grandi leader e statisti della Dc, nel nostro paese e per molti decenni è coinciso principalmente, se non quasi esclusivamente, con la presenza e l’impegno politico dei cattolici. E quando parlo dei cattolici non mi riferisco, come ovvio e persin scontato, ad un fatto confessionale o peggio ancora di natura clericale. Ma semmai, e al contrario, alla cultura, al pensiero, alla storia e alla tradizione del cattolicesimo democratico, popolare e sociale italiano. Certo, è questa una considerazione che nel nostro paese ha caratterizzato 50 anni di vita democratica con l’esperienza concreta, politica e di governo, della Democrazia Cristiana.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Senza i cattolici non c’è il Centro. La versione di Merlo

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