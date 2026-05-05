Dopo otto giorni di presidio dedicato all’ospedale Lorenzo Pacini, sono stati i rappresentanti politici e i volontari a riassumere le esigenze principali. Alessandro Tomasi ha dichiarato che i fondi necessari ci sono e devono essere investiti, mentre Massimiliano Bonomini e Giulia Favi hanno sottolineato l’importanza di rispondere alle necessità del territorio. La discussione prosegue con l’obiettivo di trovare soluzioni concrete.

Al termine degli otto giorni di presidio per l’ ospedale Lorenzo Pacini, sono Alessandro Tomasi per la politica e Massimiliano Bonomini e Giulia Favi per il mondo del volontariato, a riassumere i bisogni. La posizione di Tomasi è stata netta: " Federico Gelli deve telefonare a Mari e dirgli che deve fare una delibera uguale a quella fatta da Asl Toscana Sud Est. Basta una semplice delibera per mettere tutto a posto. I soldi ci sono: rispetto ai 13 miliardi della sanità non ci sono parole da spendere, bisogna agire in concreto anche perché siamo di fronte a un investimento, tutto sommato modesto. Abbiamo portato in Consiglio regionale mozioni chiarissime sull’area disagiata come sul mantenimento dei servizi all’ospedale di San Marcello, non è più il caso di parlare di tavoli.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La battaglia per l’ospedale va avanti: "I soldi ci sono e ora vanno spesi"

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