Una discussione acceso si è scatenata sui fondi destinati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con alcuni critici che sostengono che siano stati spesi troppi soldi e che non si debbano chiedere ulteriori finanziamenti al governo. Un rappresentante ha dichiarato che il governo non può limitarsi a finanziare progetti senza garantirne l’effettiva attuazione, criticando le modalità di utilizzo delle risorse finora. La polemica si concentra sulle modalità di gestione e sui risultati ottenuti finora.

"Il governo non può limitarsi a finanziare ’scatole vuote’ senza renderle operative", ha affermato il sindaco Enzo Lattuca riferendosi alle opere realizzate in città, per 60 milioni, con i fondi del Pnrr, mentre si approssima il rientro nella ordinarietà del realizzare senza la mamma dal cielo della pioggia di milioni post Covid. Il sindaco ha tuttavia assicurato anche che la stagione degli investimenti proseguirà anche dopo la conclusione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ma ecco che non si fa attendere la reazione delle opposizioni di centrodestra. "Il sindaco ha voluto strafare con progetti anche inutili e ridondanti – attacca...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polemica sul post Pnrr: "Spesi troppi soldi, assurdo chiederne altri al Governo"

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