Un consulente informatico forense ha analizzato le strategie adottate da truffatori che si spacciano per rappresentanti della questura e inviando false multe. L’esperto ha illustrato come riconoscere le telefonate fraudolente e quali accorgimenti adottare per proteggersi. Recentemente, ha lavorato su un caso legato alla scomparsa di una giovane donna e ha partecipato a un’indagine relativa a un procedimento penale a Garlasco. La sua attività si concentra sulla tutela delle persone contro truffe informatiche e frodi telefoniche.

Torino, 16 maggio 2026 – Paolo Dal Checco, consulente informatico forense, l’ ultimo impegno su Garlasco, si è occupato anche del caso Emanuela Orlandi. Qual è l’ultima truffa online che ha scoperto e che punta a derubarci? “Una delle più recenti è quella delle multe, legata ai pagamenti online, che sembrano arrivare da un indirizzo coerente con il sistema pagoPA. Il raggiro che si mette in atto è semplice, l’importo non è così alto, anche questo tende a far abbassare le difese. Ti scrivono in un messaggio o in una mail che è stata rilevata un’infrazione al codice della strada, aggiungono che pagando subito l’importo è ridotto”. Da Garlasco a Emanuela Orlandi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La truffa delle multe e la telefonata della finta questura, il consulente informatico: ecco come difendersi

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L'odiosa truffa telefonica che fa leva sulla salute: come riconoscerla

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