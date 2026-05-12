La polizia locale di alcuni comuni del Trentino ha segnalato una truffa che coinvolge i supermercati della zona. Secondo le segnalazioni, i malviventi utilizzano una finta donazione per ingannare le persone, inducendole a inserire il Pos e sottraendo così fino a 2.000 euro. La tecnica mira a sfruttare la fiducia dei clienti durante le transazioni, lasciando sospetti sui metodi utilizzati dai truffatori.

La polizia locale di alcuni comuni del Trentino ha segnalato una nuova truffa che avverrebbe nei supermercati della zona. Un gruppo di malviventi si fingerebbe di rappresentare varie associazioni di beneficenza, specificamente per l’aiuto dei bambini in difficoltà. Chiederebbe, tra le corsie, donazioni di una decina di euro da effettuare immediatamente tramite Pos. L’addebito al donatore sarebbe però molto più alto, anche fino a 2.000 euro, che verrebbero sottratti immediatamente dal conto corrente attraverso il pagamento con carta di credito o di debito. Le autorità consigliano di diffidare dalle raccolte fondi itineranti e affidarsi solo a quelle con postazioni fisse.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Truffa della finta donazione, rubati fino a 2.000 euro con Pos: come difendersi

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