Le stanno svuotando il conto Prima la telefonata della banca poi quella della questura | la truffa costa quasi 40mila euro a una 47enne Denunciata una coppia

Una donna di 47 anni ha subito una truffa telefonica che le ha portato via circa 40 mila euro dal conto bancario. Dopo aver ricevuto una chiamata dalla

L'hanno convinta a bonificare i risparmi fingendosi prima operatori dell'istituto di credito e poi un ispettore di Polizia, usando i numeri reali clonati. Indagine lampo dei Carabinieri di Fidenza Un'indagine complessa, condotta incrociando dati informatici e flussi bancari, ha permesso ai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Fidenza di risalire ai presunti responsabili di una sofisticata operazione di riciclaggio avviata dopo una truffa telefonica. L'attività investigativa si è conclusa con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di due italiani ritenuti i presunti responsabili di riciclaggio. Nei guai sono finiti un 50enne e una 63enne residenti in Campania. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: “Le stanno rubando i soldi, deve trasferire tutto su un altro conto”: la telefonata truffa dei finti carabinieri

Capodanno a Roccaraso ma è una truffa: denunciata una coppia di 50enniI Carabinieri della Stazione di Montella, a seguito di denuncia presentata da una donna del posto, hanno deferito alla competente Autorità...