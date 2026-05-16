La truffa della banca e del finto carabiniere il racconto di una vittima | Telefonate da numeri che sembrano veri ad alto rischio chi usa l’home banking Ecco perché

Una donna ha raccontato di aver ricevuto una telefonata apparentemente proveniente dal numero della sua banca, che corrispondeva a quello abitualmente usato. La chiamata, di alto rischio, era rivolta all’uso dell’home banking. La vittima ha spiegato che la comunicazione sembrava autentica, ma dietro c’era una truffa. La conversazione si è svolta in modo che sembrasse reale, spingendola a fidarsi del mittente. La vicenda evidenzia i rischi legati a queste chiamate fraudolente.

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