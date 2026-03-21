Stasera alle 20,30 la Conad affronta la prima sfida di una serie decisiva per la promozione in A2. La partita rappresenta il primo atto di uno spareggio importante, con entrambe le squadre pronte a darsi battaglia per conquistare un posto nella categoria superiore. La sfida si svolge in un clima di grande attesa, con tifosi e addetti ai lavori che seguono con attenzione ogni mossa.

Sfida promozione, atto primo. La Conad scende in campo alle 20,30 in gara-1 della serie che vale il ritorno in Serie A2, ospitando quella Reggio Calabria che, due settimane fa, ha vinto l’unico scontro diretto della stagione aggiudicandosi in rimonta la finale della Coppa Italia di Serie A3, rimontando dallo 0-2 per poi imporsi al tie-break. Ad avere il vantaggio del fattore campo, in una sfida che sarà al meglio delle 5 gare, saranno però i ragazzi di coach Zagni, che hanno concluso col 3-0 di Mirandola una regular season straordinaria, fatta di 19 vittorie in 20 match disputati e mettendo in mostra continuità e solidità, oltre a grande forza mentale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Conad, ora si fa sul serio. Lo spareggio vale l’A2

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