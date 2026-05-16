La trappola silenziosa del gioco d' azzardo cresce l’allarme tra giovani e anziani | Messina tra i territori italiani più colpiti

Il fenomeno del gioco d'azzardo continua a espandersi in Italia, coinvolgendo sia giovani che anziani. Negli ultimi dodici mesi, sono stati giocati legalmente più di 160 miliardi di euro nel paese, con un aumento di circa tre miliardi rispetto all’anno precedente. Tra le aree più colpite si trova anche la provincia di Messina, che registra un incremento delle attività legate al gioco. I dati evidenziano una diffusione crescente di questa pratica, che interessa diverse fasce di popolazione.

Oltre 160 miliardi di euro giocati legalmente in un anno in Italia, tre miliardi in più rispetto al 2024. Numeri enormi, ai quali si aggiunge la parte sommersa del mercato illegale e una platea sempre più vasta che coinvolge adolescenti, adulti e anziani. È da questi dati che partirà la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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