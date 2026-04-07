Un fenomeno che coinvolge sempre più persone, spesso vittime di prestiti e usura, si manifesta attraverso continui prelievi quotidiani per coprire debiti che raggiungono migliaia di euro. La dipendenza dal gioco d’azzardo, riconosciuta come una patologia cronica con basi neurobiologiche, viene ancora spesso considerata solo come un “vizio”, anche se i fatti dimostrano una realtà ben più complessa e preoccupante.

Prevalentemente uomini e via via sempre più giovani. Lotterie istantanee, scommesse sportive e VLT soprattutto: piccole puntate ma frequenti, fino ad arrivare a sessioni di gioco lunghe ore. Poche decine di euro che diventano in fretta centinaia se non migliaia e, quando si è perso tutto, si continua a "puntare" per cercare di recuperare il denaro perso È entrato alle 9 del mattino circa in un tabacchino di San Salvario, nessuno lo ha sentito fiatare per gli oltre 45 minuti che ha trascorso davanti alla macchinetta. Una moneta dopo l'altra, sempre lo stesso tasto, uno scorrere incessante di figure. La gente intorno entra, esce, compra le sigarette, chiacchiera, fa sbattere la porta. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Contrasto al gioco d'azzardo, blitz dei carabinieri in 20 sale slot: multe per migliaia di euro

Trebaseleghe, consiglio comunale acceso: debiti, gioco d’azzardo e interrogazioni al centro del confrontoIl consiglio comunale di Trebaseleghe, riunitosi venerdì 6 febbraio, ha fatto emergere un confronto serrato tra maggioranza e opposizione su...

Temi più discussi: La trappola del gioco d'azzardo tra prestiti e usura: Così ho perso tutto, decine di piccoli prelievi al giorno per saldare debiti da migliaia di euro; Gioco d’azzardo: l’Asl Novara lancia un podcast per spiegare la dipendenza e come uscirne; Achille Lauro, 'O Comandante di Napoli che spende e spande. Così Gava (con una trappola democristiana doc) lo incastra; Enzo Tortora, un uomo perbene alla TSI.

La trappola del gioco d'azzardo tra prestiti e usura: Così ho perso tutto, decine di piccoli prelievi al giorno per saldare debiti da migliaia di euroPrevalentemente uomini e via via sempre più giovani, con una crescita continua del trend: il gioco online. Lotteria istantanea, scommesse sportive e VLT soprattutto: piccole puntate ma frequenti, fino ... torinotoday.it

Gestire il denaro nel gioco d'azzardo strategie efficaci di winnita casinoGestire il denaro nel gioco d'azzardo strategie efficaci di winnita casino Importanza della gestione finanziaria nel gioco d’azzardo Gestire il denaro nel gioco d’azzardo è fondamentale per evitare pe ... benessereblog.it

"DIFFICILE, MA DOBBIAMO STARE LI" Antonio Conte risponde così alle domande sullo Scudetto dopo la vittoria sul Milan: "Non è questione di crederci, ma di essere realisti" Ha parlato poi di recuperi e di lavoro straordinario dei ragazzi per coprire le - facebook.com facebook

Ci hai provato! Continua così Gineprio #GialappaShow x.com