Marche l’allarme del gioco d’azzardo | 4 miliardi drenati nel 2025

Le Marche si trovano di fronte a una situazione preoccupante legata al gioco d’azzardo, che nel 2025 ha portato via ai cittadini oltre 4 miliardi di euro. Questa cifra rappresenta una perdita significativa di risorse finanziarie, evidenziando la portata del fenomeno nella regione. I dati disponibili mettono in luce come il settore abbia un impatto importante sull’economia locale e sulle finanze delle persone coinvolte.

Le Marche affrontano una realtà economica brutale: nel 2025 il gioco d’azzardo ha drenato dai cittadini oltre 4 miliardi di euro, precisamente 4.002.745.685 euro. Il dato, elaborato dall’associazione Libera sulla base delle cifre del ministero dell’Economia, evidenzia un incremento del 7% rispetto ai 3.813.334.632 euro registrati nel 2024. La media regionale è devastante: ogni singolo abitante, inclusi i minori, spende circa 2.699 euro l’anno in scommesse e giochi. Ancona guida la classifica regionale dei flussi monetari. La distribuzione territoriale del fenomeno mostra una concentrazione preoccupante in alcune aree. Ancona si conferma la provincia con la maggiore incidenza di spese, raggiungendo quota 1 miliardo e 89 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marche, l’allarme del gioco d’azzardo: 4 miliardi drenati nel 2025 Notizie correlate Gioco d'azzardo, nelle Marche spesi oltre 4 miliardi di euro nel 2025. Ancona 'maglia nera' nella regioneIl gioco d’azzardo continua a far segnare un trend in crescita sulla base dei dati forniti dal ministero dell’Economia ed elaborati dall’associazione... Campania, 21,5 miliardi bruciati nel gioco d'azzardo: il rapporto di LiberaNel 2025 il volume di denaro destinato al gioco d'azzardo in Campania ha superato i 21,5 miliardi di euro, segnando un incremento del 4,7% sul 2024. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Molestie e violenza nelle Marche, l’allarme della Cgil; Allarme listeria, ritirato dal mercato un lotto di salmone affumicato Deluxe di Lidl: l'avviso del Ministero della Salute; Austostrada e rischio frane. Il Comitato lancia l’allarme; L’accendigas scambiato per coltello durante la lite al mercato: scatta l’allarme. Che aria tira sulle Marche? Buona, ma occhio all’ozono. Intanto le polveri sottili ai minimi storiciANCONA Se anche gli scienziati utilizzano toni entusiastici, allora c’è davvero da rallegrarsi. Secondo l’osservatorio del Sistema Nazionale per la ... corriereadriatico.it Allarme Cgil sul plasma, 'criticità per personale e un macchinario fuori uso'Nell'Officina del sangue dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche (Aoum) di Ancona permangono gravi criticità sull'organizzazione dei turni del personale e sulla condizione di un abbattit ... ansa.it NELLA MIA REGIONE: MARCHE.. **Offida**, (AP) Chiesa Santa Maria della Rocca 1350 circa... - facebook.com facebook