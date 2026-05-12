Giornata mondiale della fibromialgia Palazzo dell’Emiciclo si illumina di viola
Il consiglio regionale dell’Abruzzo ha deciso di partecipare alla Giornata Mondiale della Fibromialgia, che si celebra il 12 maggio di ogni anno dal 1992. Per l’occasione, da questa sera il colonnato di Palazzo dell’Emiciclo si illumina di colore viola, simbolo della sensibilizzazione sulla malattia. L’iniziativa mira a richiamare l’attenzione pubblica su questa condizione, che colpisce molte persone.
Il consiglio regionale dell’Abruzzo aderisce alla Giornata Mondiale della Fibromialgia, che si celebra il 12 maggio di ogni anno, dal 1992, illuminando, da questa sera, di colore viola il colonnato di Palazzo dell'Emiciclo.L'obiettivo della giornata è promuovere la ricerca scientifica, migliorare.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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