La toponomastica e le donne ’ignorate’ sul palco del Binario 7

Una discussione sulla toponomastica ha messo in evidenza come i nomi delle strade e dei luoghi pubblici spesso riflettano una storia dominata dagli uomini, lasciando le donne invisibili. La questione è stata affrontata durante un evento al Binario 7, dove si è analizzato come questa assenza contribuisca a una forma di violenza culturale di genere. Sono stati presentati esempi concreti di toponimi e si è parlato di come questa scelta influisca sulla rappresentanza femminile nella memoria collettiva.

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La toponomastica come rilevatore sociale in cui l’invisibilità delle donne rappresenta la violenza culturale di genere. Ne parlerà Sara Marsico, responsabile della rivista di toponomastica Femminile “Vitaminevaganti“ ospite di Arcodonna, oggi alle 16, al Binario 7 (via Turati 8), sala Carver, nell’ambito del Festival “Binario donne“. Si soffermerà sulla mancanza di donne nel canone scolastico, tra le Nobel per l’economia, tra le donne impegnate nel pacifismo internazionale; sulla mancanza di conoscenza del lavoro prezioso svolto dalle Costituenti per l’affermazione della parità di genere nell’ottantesimo anniversario dell’Assemblea costituente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La toponomastica e le donne ’ignorate’ sul palco del Binario 7 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Il primo Festival (Non) Binario. Diversità e inclusione sul palco “Streghe! Quando uccidere le donne era legale” sul palco del Cineteatro MetropolitanoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump In un’epoca in cui la Giornata Internazionale della Donna rischia di... La toponomastica e le donne ignorate sul palco del Binario 7La toponomastica come rilevatore sociale in cui l’invisibilità delle donne rappresenta la violenza culturale di genere. Ne parlerà Sara ... msn.com Toponomastica, crescono le strade intitolate a donneL’intervista video con Gasparrini ha spinto la redazione della 2C ad approfondire i temi della parità di genere per scoprire cosa viene fatto nel nostro territorio per combattere le discriminazioni. È ... lanazione.it