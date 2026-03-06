Streghe! Quando uccidere le donne era legale sul palco del Cineteatro Metropolitano

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump In un’epoca in cui la Giornata Internazionale della Donna rischia di scivolare nella retorica, il teatro sceglie la via della memoria e della consapevolezza. Sabato 8 marzo alle ore 17,30, al Cineteatro Metropolitano, andrà in scena "Streghe! Quando uccidere le donne era legale", terzo appuntamento della rassegna 2026 “Un palco per la città”. Lo spettacolo, dal titolo completo Streghe! Quando uccidere le donne era legale. Storia infame dei roghi e di mille altre crudeltà, prende le mosse dal Malleus Maleficarum di SprengerKramer, il testo che codificò e legittimò la persecuzione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

