La Topolino Gallo alla Fashion Week

Durante la Milano Fashion Week, la casa automobilistica ha mostrato il nuovo modello della Topolino Gallo, mentre nello stesso evento ha allestito l’installazione intitolata ’CIAO FUTURO!’. Questo spazio immersivo si trovava nel quartiere Tortona, presso il centro espositivo ’Magna Pars’. La presentazione del veicolo e l’installazione hanno fatto parte delle iniziative organizzate dalla casa automobilistica durante la settimana della moda. La Topolino Gallo è stata esposta in una zona dedicata all’interno del quartiere.

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Alla Milano Fashion Week Fiat ha presentato la Topolino Gallo e presentato l’installazione ’CIAO FUTURO!’, un’esperienza immersiva ospitata a ’Magna Pars’ nel quartiere Tortona. Il progetto voleva raccontare la visione del brand sulla mobilità urbana come esperienza culturale e sociale, costruita sul dialogo tra passato, presente e futuro. Un’esperienza sviluppata come un percorso simbolico attraverso un tunnel narrativo che ha evidenziato il ruolo storico di Fiat nel plasmare le città e la vita quotidiana. Al centro sono stati esposti due modelli iconici: la Fiat 500 del 1957 e la Fiat Panda degli anni ’80, esempi di design essenziale e funzionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Topolino Gallo alla Fashion Week ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fiat Topolino edizione speciale Gallo alla Milano Design week 2026(Adnkronos) – A Milano, durante la Design Week 2026, il colore smette di essere solo un elemento estetico e diventa parte integrante della mobilità. Messina protagonista alla Fashion Week di Milano con il Me Fashion AwardMessina protagonista alla Fashion Week di Milano con l’anteprima nazionale, presentata ieri 2 marzo, del Me Fashion Award, appuntamento che anticipa... Milano Design Week, debutta la Fiat Topolino firmata Gallo ift.tt/Uk7EZvB x.com Alla Milano Design Week 2025 debutta la Topolino GalloFiat incontra l'eleganza e l'estro del marchio Gallo dando vita ad una Topolino davvero speciale. In occasione della Milano Design Week 2025, i due brand danno vita a una collaborazione esclusiva, per ... ansa.it Fiat Topolino veste GALLO: la citycar elettrica diventa un’icona di stile alla Milano Design Week 2025Nel cuore creativo di Milano, tra vetrine iconiche e architetture eleganti, la Fiat Topolino si trasforma. E lo fa attraverso un incontro audace con uno dei marchi italiani più riconoscibili nel mondo ... affaritaliani.it