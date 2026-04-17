Fiat Topolino edizione speciale Gallo alla Milano Design week 2026

Durante la Milano Design Week 2026, viene presentata un'edizione speciale della Fiat Topolino chiamata Gallo. L'evento si svolge in città e vede coinvolti diversi marchi e designer. La vettura si distingue per il colore, che non è più solo un dettaglio estetico, ma diventa parte della concezione stessa dell'auto. La manifestazione si svolge in una delle principali location dedicate al design e all'innovazione.

(Adnkronos) – A Milano, durante la Design Week 2026, il colore smette di essere solo un elemento estetico e diventa parte integrante della mobilità. La Fiat Topolino Corallo trasforma la città in un palcoscenico dinamico, dove design e spostamenti quotidiani si fondono in un’unica esperienza visiva. Il protagonista assoluto è il corallo, una tonalità calda e luminosa che rompe la monotonia urbana e introduce una nuova chiave espressiva. Non è solo una scelta cromatica, ma un linguaggio che racconta energia, leggerezza e un approccio diverso alla mobilità cittadina. La collaborazione con Gallo evolve e si arricchisce, portando su strada quattro interpretazioni distinte della Topolino.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Leggi anche: ISIA Research – New Design for a New World: il design come laboratorio del futuro alla Milano Design Week 2026 Alla Milano Design Week 2026 l’intelligenza artificiale entra nel design come co-autoreÈ un’installazione immersiva in tre stanze, realizzata in via Lazzaro Palazzi, zona Porta Venezia. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Album immagini | Fiat; Fiat Topolino: edizione speciale Gallo alla Milano Design Week 2026; Fiat Topolino Corallo: 4 edizioni speciali per la Design Week; La Fiat Topolino indossa (di nuovo) i calzini Gallo. Fiat Topolino e Gallo tingono Milano di corallo: quattro livree per la Design Week 2026Fiat Topolino x Gallo: 4 livree corallo alla Milano Design Week 2026. Interni personalizzati e calze in limited edition dal 21 aprile ... quotidianomotori.com Fiat Topolino edizione speciale Gallo alla Milano Design Week 2026(Adnkronos) - A Milano, durante la Design Week 2026, il colore smette di essere solo un elemento estetico e diventa parte integrante della mobilità. La Fiat Topolino Corallo trasforma la città in un p ... msn.com www.zeroa.it, fiat topolino facebook Fiat Topolino e Gallo insieme per la Milano Design Week 2026. Versione speciale della microcar in tonalità corallo all'insegna del design urbano #ANSAmotori #ANSA x.com