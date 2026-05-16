La Tav Treviglio si prende anche gara 4 | 83-74 la serie con Latina si decide alla bella

La TAV Treviglio ha conquistato anche la vittoria in gara 4 contro Latina con il punteggio di 83-74, mantenendo viva la serie. La partita si è disputata davanti al pubblico di casa e ora il confronto tra le due squadre si decide in una quinta e ultima partita. La serie si trova quindi in equilibrio, con entrambe le formazioni che si contendono l'accesso alla fase successiva. La prossima sfida è attesa con grande interesse da parte di tifosi e addetti ai lavori.

La TAV Treviglio si fa bella, vince anche gara4 davanti al pubblico amico e porta la serie con Latina alla quinta e decisiva partita. Lunedì a Cisterna di Latina si ripartirà da 2-2, dopo il secondo successo dei biancoverdi. Marciuš (18 punti) è un fattore da sotto, il tiro da tre (44%) funziona e l’intensità di squadra è abbondante: termina 83-74. Per la quarta volta, Villa si affida allo stesso quintetto di partenza con Morina, Restelli, Reati, Zanetti e Agostini. Sull’altro fronte, Gramenzi inserisce per la prima volta Pellizzari nello starting-five con Gallo, Chiti, Sacchetti e Nwohuocha. Dopo i canestri di Morina e Pellizzari da sotto, la gara stenta a decollare; provano a infiammarla Restelli e Chiti dall’arco, ma al 5? è solo 7-7. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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