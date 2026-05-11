Tav Treviglio cede anche in gara-2 contro Latina serie appesa a un filo

La Tav Treviglio ha perso anche la seconda partita contro Latina, lasciando la serie dei quarti di finale sul 2-0. La squadra ha resistito solo per metà gara, prima di essere nuovamente battuta dagli avversari. La serie si decide ora nelle prossime partite, con Treviglio che cerca di rimanere in corsa.

La Tav Treviglio regge solo metà gara ed è nuovamente battuta da Latina, che ora conduce 2-0 la serie dei quarti di finale. Marciuš (20 punti) fa male ai pontini, ma l’assolo del croato non trova eco tra gli altri biancoverdi. Dopo l’intervallo, il quintetto di Gramenzi viaggia a doppia velocità e dilaga: 85-65 il finale. A distanza di due giorni, i due allenatori ripropongono gli stessi quintetti di partenza: Morina, Restelli, Reati, Zanetti e Agostini per i biancoverdi, Gallo, Cipolla, Chiti, Sacchetti e Nwohuocha per i neroazzurri. Nwohuocha, da sotto, e Gallo, da tre, confezionano il 5-0 in due azioni. Morina e Reati segnano i primi punti ospiti colpendo entrambi dall’arco, ma il ferro aiuta la seconda tripla di Gallo: al 4? è 13-6.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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