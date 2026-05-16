’La storia continua | 1926-2026’ Da Elena e Giuditta ai giorni nostri Il Circolo Tennis diventa centenario
Il Circolo Tennis festeggia il suo centenario, un viaggio iniziato nel 1926. La storia è fatta di molte tappe e di persone che hanno contribuito alla sua crescita, tra cui due giovani tenniste, Giuditta ed Elena Grottanelli de’ Santi, che fondarono l’associazione un secolo fa. La copertina di questa celebrazione mostra una foto in bianco e nero di una giovane atleta, richiamando le origini di questa lunga avventura sportiva. Da allora, il circolo ha attraversato quasi un secolo di attività e trasformazioni.
Nella copertina la foto in bianco e nero di una giovane tennista: del resto sono state proprio due giovani tenniste, Giuditta ed Elena Grottanelli de’ Santi, cento anni fa, a fondare, con grande coraggio e lungimiranza, il Circolo. Il titolo, un messaggio in cui il passato guarda con fiducia al futuro. Tra le pagine tante storie di una storia più grande, fatta di successi e di momenti complicati, di vittorie e sconfitte, di traguardi tagliati e altri da tagliare. Per festeggiare il suo primo secolo di vita, il Circolo Tennis Siena di Vico Alto ha presentato il libro ‘1926–2026: Cento anni di tennis. La storia continua’ (Ara edizioni). Una... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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