’La storia continua | 1926-2026’ Da Elena e Giuditta ai giorni nostri Il Circolo Tennis diventa centenario

Il Circolo Tennis festeggia il suo centenario, un viaggio iniziato nel 1926. La storia è fatta di molte tappe e di persone che hanno contribuito alla sua crescita, tra cui due giovani tenniste, Giuditta ed Elena Grottanelli de’ Santi, che fondarono l’associazione un secolo fa. La copertina di questa celebrazione mostra una foto in bianco e nero di una giovane atleta, richiamando le origini di questa lunga avventura sportiva. Da allora, il circolo ha attraversato quasi un secolo di attività e trasformazioni.

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