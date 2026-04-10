Nel fine settimana, il comune propone una serie di eventi dedicati alla cultura e all’archeologia, intitolati ‘Ozzano fa storia’. La manifestazione include iniziative che ripercorrono la storia locale, partendo da Claterna fino ai giorni nostri. Le attività si svolgeranno domani e domenica, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire aspetti storici e archeologici attraverso visite, mostre e incontri aperti a tutti.

Al via ‘ Ozzano fa storia ’: un weekend tra cultura e archeologia. Appuntamento quindi domani e domenica. La manifestazione è organizzata dal Comune e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna. Un ricco programma di conferenze, laboratori didattici, visite guidate e trekking incentrate principalmente sulla città romana di Claterna, ma non solo. Si parte domani, sabato 11 aprile, con la conferenza dal titolo ‘L’Archeologia a Claterna: un ponte tra passato e futuro’ in cui verrà presentato il progetto attivato dalla Soprintendenza ABAP-BO sul sito della città romana. L’appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, appassionati e curiosi è dalle 10 alle 12 in Sala Raparelli in via degli Orti 16A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da Claterna ai giorni nostri. La grande storia sotto casa

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Da Chopin ai giorni nostri - Antonio Rolfini (pianoforte)Passione in musica organizza il concerto intitolato “Da chopin ai giorni nostri” con il pianista e compositore ferrarese Antonio Rolfini.