La parata per il Giorno della Vittoria a Mosca sta diventando un problema per Putin

Oggi si svolge a Mosca la parata per il Giorno della Vittoria, evento tradizionale che quest’anno ha richiesto alla Russia di concordare un cessate il fuoco con l’Ucraina. La decisione ha suscitato polemiche e critiche, considerando le tensioni in corso tra i due paesi. La parata si tiene in un clima di attese e di discussioni sulla sua riuscita e sul suo significato politico.

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un cessate il fuoco di tre giorni tra Ucraina e Russia, dal 9 all’11 di maggio. Durante il cessate il fuoco, ha detto Trump, ci sarà anche uno scambio di circa mille prigionieri ciascuno tra i due paesi. Sia le autorità ucraine sia quelle russe hanno confermato la loro adesione, anche se non è ancora chiaro fino a che punto i combattimenti si interromperanno interamente. Era soprattutto la Russia a volere un cessate il fuoco in questi giorni: sabato 9 maggio il paese celebra la vittoria dell’Unione Sovietica nella Seconda guerra mondiale, che è probabilmente la festività più importante dell’anno per il regime di Vladimir Putin.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - La parata per il Giorno della Vittoria a Mosca sta diventando un problema per Putin ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Crimea's Liberation Is At Hand Notizie correlate Giorno della Vittoria, oggi a Mosca la parata sottotono. Al via tregua di tre giorni con l’Ucraina(Adnkronos) – Mentre il presidente americano Trump annuncia "un cessate il fuoco di tre giorni" a partire da oggi nella guerra tra Russia e Ucraina,... Mosca, parata del Giorno della Vittoria senza mezzi militari: servono al fronteIl Ministero della Difesa russo ha annunciato che non ci sarà alcun corteo di veicoli militari alla parata del Giorno della Vittoria, in programma il... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Giorno della Vittoria in Russia: chi è presente alla parata a Mosca; Russia, parate per il Giorno della vittoria ridotte o cancellate in diverse regioni; Russia, oggi il discorso di Putin: tregua con l'Ucraina per il Giorno della Vittoria; Russia, bambini sfilano in uniforme alla parata per il Giorno della Vittoria sulla Germania nazista. Giorno della Vittoria, oggi a Mosca la parata sottotono. Al via tregua di tre giorni con l'UcrainaEvento quest'anno ridimensionato drasticamente per 'minacce alla sicurezza', durante il quale lo zar terrà il suo discorso in un clima tesissimo ... adnkronos.com Nel mezzo degli audaci attacchi dell’Ucraina, la Russia ridimensiona le celebrazioni del Giorno della VittoriaIl 9 maggio è una data venerata nel calendario russo. L’anniversario della vittoria dell’Unione Sovietica sulla Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale viene solitamente commemorato con una gra ... oltrelalinea.news Giorno della Vittoria, oggi a Mosca la parata sottotono. Al via tregua di tre giorni con l'Ucraina x.com Mosca riduce il corteo del Giorno della Vittoria mentre Zelensky avverte i leader mondiali reddit