La sirena 3 anni dopo l’alluvione
Tre anni dopo l’alluvione che ha colpito la zona, si torna a parlare della sirena come di un simbolo di avviso e di emergenza. Una comunicazione che, secondo le autorità, rappresenta un’ultima chiamata prima di un’eventuale evento critico. La sirena, installata in diverse aree, è stata oggetto di interventi di aggiornamento e manutenzione, con l’obiettivo di migliorare la rapidità e l’efficacia del segnale. Le autorità invitano la popolazione a rispettare le indicazioni fornite durante le allerte.
Cesena, 16 maggio 2026 “Questo segnale sarà l’ultimo, quello che dovrà arrivare a una popolazione già allertata, che precedentemente si si sarà già confrontata con allerte meteo, chiusure di scuole, messaggi sui telefoni . La sirena non suonerà dunque all’improvviso destabilizzando persone che fino a un attimo prima si sentivano al sicuro: servirà piuttosto come ennesima segnalazione, da diffondere tempestivamente tra amici e parenti, allertando solerzia chi potrebbe non averla sentita, a partire dagli anziani, i fragili, chi vive solo. E il messaggio è chiaro: l’acqua sta arrivando, bisogna mettersi in salvo. Per questo speriamo di non doverci fare mai ricorso”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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